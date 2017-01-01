В субботу из-за «Кросса нации» в Перми перекроют движение

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В субботу, 21 сентября, в краевой столице состоится массовый забег «Кросс нации — 2019». В Перми старт будет дан на лыжной базе «Динамо», напоминают в краевом минспорта.

Для обеспечения безопасности участников забега и во избежание дорожных заторов с 6:00 до 16:00 будет организовано одностороннее движение по ул. Самаркандской, от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина, а также запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 6:00 до 16:00 на ул. Самаркандской, от ул. Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо».

В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе нации» бесплатное.

Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдёт в более чем 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие свыше 13,5 тыс. человек.

Зарегистрироваться на «Кросс нации — 2019» можно 17—20 сентября с 14:00 до 19:00 в ДС «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47), УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), СК им. В. П. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а, здание легкоатлетического манежа) и СК «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1).

В день проведения забега, 21 сентября, регистрация состоится на территории лыжной базы «Динамо» (ул. Самаркандская, 2) с 9:00 до 11:00.

Кроме того, регистрацию можно пройти онлайн на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Участники допускаются к соревнованиям только при наличии допуска врача.

«Кросс нации» — самый массовый и масштабный осенний праздник спорта. В 2007-м впервые количество стартовавших в забеге превысило 1 млн человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает всё большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.