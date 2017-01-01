Пермские истребители задействованы в масштабных учениях «Центр-2019»

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Истребители МиГ-31 с пермской авиабазы заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на время стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Об этом сообщают в Минобороны РФ.

Экипажи из Перми будут охранять воздушное пространство в заданных районах во время проведения учений.

Лётный состав полностью подготовлен к перехвату воздушных целей, ведению воздушного боя, уничтожению воздушных и наземных целей, прикрытию наземных группировок войск с воздуха и к другим задачам.

Всего в учениях «Центр-2019» принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.