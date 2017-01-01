Без Курентзиса... ...остался не только Пермский театр оперы и балета, но и фестиваль документального кино «Флаэртиана»

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Как стало известно на пресс-конференции, посвящённой открытию международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», из программы фестиваля изъят фильм пермского режиссёра Алексея Романова «Курентзис. Принцип страсти». О причинах такого решения организаторы фестиваля говорят уклончиво. По словам программного директора Алины Стабровской, это было «совместное решение авторов и героев фильма».

Как удалось выяснить «Новому компаньону», решение было отчасти вынужденным: в дирекцию фестиваля поступило письмо от Теодора Курентзиса, который требовал отменить премьеру картины, ссылаясь на статьи законов. Дирижёр хочет, чтобы фильм был доработан.

Пресс-секретарь Курентзиса Оксана Гекк комментирует событие следующим образом: «Премьера фильма Алексея Романова «Курентзис. Принцип страсти» переносится, так как автором принято решение продолжить работу над фильмом, в частности, включить в него материал, повествующий о работе Теодора Курентзиса и MusicAeterna в Перми, и дополнить его рассказом о новом периоде жизни оркестра. Съёмки фильма будут продолжены. О премьере будет объявлено дополнительно».

Фильм «Курентзис. Принцип страсти» должен был участвовать в международном конкурсе фестиваля — редкий случай, когда в большой конкурс включён пермский фильм. По словам источника «Нового компаньона», решение не показывать картину далось оргкомитету очень нелегко.

В программе «Флаэртианы-2019» есть несколько фильмов, посвящённых Году театра, в том числе чешская картина «Пространство для жизни Роберта Уилсона» — о режиссёре, поставившем в Перми оперу Верди «Травиата», а также картина московского режиссёра пермского происхождения Бориса Караджева «Театр времён Геты и Камы» — о творческом и семейном дуэте Генриетты Яновской и Камы Гинкаса.

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