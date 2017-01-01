Этой осенью в Перми высадят 14 тыс. молодых деревьев

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Этой осенью на улицах Перми высадят 14 тыс. саженцев. Отличительной особенностью кампании этого года будет высадка деревьев высотой более 3 м, сообщают в администрации города.

В ходе осенней озеленительная кампании будут высажены многолетние деревья, кустарники и цветы по всему городу.

Озеленение проводится во всех районах города, в результате Пермь украсят рябины, вязы, тополя, туи, можжевельники и другие растения. Отличительной особенностью кампании этого года будет высадка крупномеров. В Перми деревья высотой более 3 м высадят впервые.

В рамках благоустройства Комсомольского проспекта на участке от ул. Екатерининской до ул. Ленина вместо старых и повреждённых лип уже этой осенью будут высажены молодые липы мелколистные высотой не менее 3,5 м.

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