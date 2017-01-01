«Галополимер» планирует перерегистрировать часть предприятий в Москве

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Химический холдинг «Галополимер», несколько лет назад зарегистрировавший свой бизнес в Перми, планирует перерегистрировать его часть в Москве. ООО «Торговый Дом «Галополимер», зарегистрированное в Перми на Комсомольском проспекте, 28а, сменит место регистрации на Москву, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Переезд компаний в холдинге объясняют необходимостью расширять сферу деятельности и обеспечением мобильности.

Эксперты полагают, что причиной может стать отмена льготы на прибыль, а краевые власти не считают, что перерегистрация даст негативный эффект для бюджета Прикамья.

ООО «ТД Галополимер» входит в АО «Галополимер», принадлежащее кипрской Ftorchem LTD. Предприятие специализируется на производстве фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии (кислоты, щёлочи, соли). ООО «ТД «Галополимер» вошло в холдинг в 2017 году (ранее называлось АО «Пермсоль»). С помощью этой компании «Галополимер» планировал выйти на рынок дорожных реагентов.