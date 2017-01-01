В Прикамье приостановили работу нелегального автобусного маршрута

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Автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, нелегально занимался пассажирскими и багажными перевозками по маршруту Уинское — Пермь — Уинское. Это вынудило вмешаться судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Отсутствие свидетельства, дающего право на оказание данного вида услуг, а также карты пути следования является грубым нарушением правил осуществления перевозок, напоминают в ведомстве.

В целях недопущения нарушения прав потребителей индивидуальному предпринимателю было вынесено требование о запрете перевозок.

Судебные приставы по Октябрьскому и Уинскому районам УФССП России по Пермскому краю возбудили исполнительное производство и лично вручили бизнесмену документы, обязывающие его прекратить выезд автобуса по маршруту Уинское — Пермь — Уинское.

Сотрудники ФССП совместно с представителями ОМВД по Уинскому району Пермского края неоднократно проводили проверки исполнения решения суда. В ходе выездных мероприятий было установлено, что предъявленные требования предпринимателем исполнены полностью, автобус в рейс больше не выходил.