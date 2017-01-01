«Парма» вышла в финал международного турнира в Литве

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» вышел в финал международного турнира — Кубка Саргуно, проходящего в литовском Паневежисе. В понедельник пермяки переиграли бронзового призёра чемпионата Латвии прошлого сезона БК «Огре». Итог поединка — 109:85.

Лучшими у «Пармы» по результатам встречи стали:

Арнетт Моултри — 19 очков, 6 подборов, 1 передача;

Адас Юшкявичюс — 16 очков, 2 подбора, 5 передач;

Марекс Мейерис — 16 очков, 7 подборов, 3 передачи.

В финале «Парма» встретится с самарским «Автодором», который вчера оказался сильнее «Литкабелиса» во втором полуфинале.

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