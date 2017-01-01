На создание интеграционных мастерских для инвалидов в крае направлено более 11 млн руб.

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С 1 сентября, после летних каникул, в Прикамье заработали интеграционные мастерские для инвалидов. Сейчас в пяти мастерских уже обучаются более 100 человек, сообщает краевое министерство социального развития. В них маломобильные граждане могут освоить не только основные социальные навыки — походы в магазин, приготовление еды, но и получить профессиональные навыки — обучиться шитью, работе на токарном и фрезерном станках, сообщают в пресс-службе администрации губернатора.

Такие мастерские начали работать в 2018 году на базе социальных учреждений. В Осе, Чайковском, Оханске, селе Дуброво они были созданы на базе психоневрологических интернатов, в Перми — на базе некоммерческой организации «Искусство жизни», созданной семьёй Захаровых. В учреждениях устроены слесарная, столярная, гончарная, берестяная и ткацкая мастерские, а также мастерская по ковроткачеству. Заниматься в них могут все желающие, независимо от возраста. Цель создания мастерских — облегчить инвалидам интеграцию в социальное общество.

Отметим, в 2018 году в рамках пилотного проекта «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае» из федерального и краевого бюджетов на создание интеграционных мастерских было направлено более 10 млн руб. В текущем году из краевого бюджета в рамках программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» был направлен ещё 1 млн руб. на приобретение оборудования для мастерских и обустройство рабочих мест.