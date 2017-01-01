Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 17 сентября

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Убедите их немедленно. Краевые власти продолжают доказывать предпринимателям, что ЕНВД надо отменить, а все проблемы взаимодействия с регоператором по обращению с ТКО будут решены.

Все в сад. Власти Перми определили правила игры для застройщиков.

Да судимы будут. Предприниматели и ТСЖ вновь пытаются отменить запрет на размещение НТО на придомовых территориях.

Софья Куликова: Нейромаркетинг — это не волшебная палочка. Нейробиолог, старший сотрудник НИУ ВШЭ в Перми — о методах, которые используют корпорации для влияния на выбор потребителей.

«Зачастую религия — это мода». Развеиваем мифы и подтверждаем факты о религиозных общинах и конфессиях Перми с ведущим специалистом Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Светланой Рязановой.

Кешбэк против конкуренции. Как с помощью программ лояльности банки хотят удержать клиентов.

Вопрос денег. На сентябрьской «пленарке» депутаты краевого парламента внесут изменения в бюджет и рассмотрят важные для предпринимателей законопроекты.

Музыка для потомков. В Чайковском завершилась работа Девятой Международной академии молодых композиторов.

Пятница, 13. Начался концертный сезон Пермской филармонии.

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