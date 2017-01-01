Юнармейцы из Чернушки стали призёрами «Зарницы Поволжья»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На костровой поляне спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово» состоялось торжественное закрытие и награждение победителей VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2019». В состязаниях приняли участие 196 юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Честь Пермского края отстаивали победители регионального этапа юнармейской игры «Зарница Поволжья» — команда из Чернушинского городского округа «Цвет нации» под руководством тренера Александра Довгаля. Ребята заняли призовые места в таких дисциплинах, как снаряжение магазина автомата Калашникова (2-е место), строевая подготовка (3-е место) и пулевая стрельба (3-е место). В общем зачёте команда Пермского края заняла 7-е место.

Лидировала команда Оренбургской области, именно ей перешло знамя «Зарницы Поволжья». В призовую тройку также вошли команда Удмуртской Республики (2-е место) и юнармейцы Чувашской Республики (3-е место).

Поздравить финалистов прибыли помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, а также руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почётные гости.

Владимир Колчин, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО:

— Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов. Дорогие ребята, воспоминания о днях, проведённых на Оренбургской земле, конкурсах и соревнованиях, новых друзьях и впечатлениях останутся с вами на всю жизнь.

Также Владимир Колчин поблагодарил партнёров — Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области — за поддержку в организации «Зарницы Поволжья».

Все команды-участницы VII окружного финала получили подарки от полпреда Президента России в ПФО. Победителям военно-спортивной игры в командном и личном зачётах были вручены дипломы, кубки и памятные призы от имени губернатора Оренбургской области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств и ДОСААФ России.

Отметим, в рамках «Зарницы Поволжья — 2019» для участников также прошли познавательные экскурсии, они познакомились с настоящим армейским бытом на базе войсковой части №33860. Кроме того, во время тематических дней ребятам рассказали о ярких страницах военной истории Отечества, они смогли поучаствовать в живых диалогах с ветеранами боевых действий, виртуально пройти дорогами Бессмертного полка.

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