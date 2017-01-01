Первые пермские соревнования по бёрдингу прошли при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

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В минувшие выходные, 14-15 сентября, при поддержке «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез» в рамках конкурса «Пермь — мастерская будущего — 2019» в Черняевском лесу впервые в Пермском крае состоялись соревнования по бёрдингу— спортивной орнитологии. О состязаниях рассказали в пресс-службе предприятия.

Суть бёрдинга в том, чтобы зафиксировать самое больше количество видов птиц. Иногда это могут быть не сами пернатые, а косвенные доказательства их присутствия.

Организаторы состязаний — Станция детского и юношеского туризма и экскурсий города Перми и пермская школа № 132 накануне, 14 сентября, для всех заявившихся провели мастер-классы по идентификации птиц и их фотографированию, а также орнитологическую экскурсию в Черняевский лес.

А 15 сентября в самой мирной охоте из существующих приняли участие 166 пермяков — семейные, школьные и студенческие команды. По просьбам любителей птиц первые в Перми соревнования по спортивной орнитологии состоялись в трех номинациях: взрослые, школьные и семейные команды. Подведут итоги увлекательных соревнований и определят победителей в октябре.