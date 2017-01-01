С начала года Пермская таможня изъяла свыше 3 кг запрещённых веществ

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сотрудниками Пермской таможни за восемь месяцев 2019 года изъято 2 кг 186 г психотропных, 970 г сильнодействующих веществ и 92 г наркотических средств. Об этом сообщают в пресс-службе Пермской таможни.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Пермской таможни зарегистрировано 16 материалов с признаками совершения преступлений, возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды сильнодействующих веществ и два уголовных дела по факту контрабанды психотропных веществ и наркотических средств.

Максим Степанов, заместитель начальника таможни по правоохранительной деятельности:

— В большинстве случаев сильнодействующие, психотропные вещества и наркотические средства прибыли на территорию Российской Федерации в международных почтовых отправлениях. Заказ препаратов осуществляется гражданами через интернет. При этом на страницах сайтов, предлагающих сильнодействующие вещества, имеется информация о том, что препараты запрещены к гражданскому обороту на территории Российской Федерации, а их сбыт и незаконное перемещение уголовно наказуемы.