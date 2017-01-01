В Прикамье разработают законопроект для повышения безопасности на сплавах Например, МЧС предложило оснастить туристов спутниковыми трекерами и ввести ответственность за отказ от регистрации маршрутов

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Фото предоставлено пресс-службой Заксобрания Пермского края

Сегодня, 16 сентября, в Заксобрании состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.

Врио заместителя начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС по Пермскому краю Денис Говоров рассказал о пробелах в нормативно-правовом регулировании туристских мероприятий на территории Пермского края. Он сообщил, что федеральный закон о туризме в основном регулирует деятельность туроператоров и организацию коммерческой деятельности и к муниципалитетам никак не привязан. В 2017 году постановлением Правительства РФ было установлено, что регистрацией туристических групп будет заниматься МЧС. Это значит, что все туристы должны за 10 дней до выхода на маршрут сообщить информацию в территориальные органы МЧС. Эта информация подаётся в центр управления кризисными ситуациями, а потом единые диспетчерские службы созваниваются с ними, чтобы проконтролировать движение данного туриста или туристической группы по маршруту. И по окончании маршрута с ними созваниваются, или они сами звонят и эта информация снимается.

Но, несмотря на то что у туристов есть обязанность регистрироваться на маршрут, они не несут ответственности, если тургруппа не зарегистрируется на маршрут.

По словам Дениса Говорова, 80—90% туристов в Пермском крае регистрируются на водные маршруты. «Сплавы — наше всё. Сейчас у нас зарегистрированы три туристические группы — более 150 человек», — отметил эмчеэсник.

При этом, как сообщил спасатель, в нормативно-правовом регулировании туристских мероприятий на территории Пермского края есть несколько пробелов. Во-первых, ни у одного министерства или ведомства нет полномочий проводить инструктаж туристам перед началом маршрута. Во-вторых, перечень обязательного снаряжения для туристов на сегодняшний день включает только шлем (на воде) и кроссовки треккинговые (если туристы выходят на сушу). «В перечне нет ни оборудования для обеспечения сотовой связи, ни автономных источников питания, ни сигнальных средств, ни средств безопасности, нужных на водном сплаве».

В-третьих, в Пермском крае нет требований к здоровью туриста. «На марафон, заплыв и т. д. без справки от терапевта не пустят. Для туризма таких требований на территории Пермского края не существует. Но даже если это всё будет прописано, то нет порядка контроля. Кто будет принимать справки? Кто будет смотреть снаряжение, и кто будет проводить инструктаж? Хотя будет логично, если тот, кто проводит инструктаж, тот бы и проверял все эти документы», — отметил Денис Говоров.

В-четвёртых, по словам представителя МЧС, нужно прописать полномочия, права и обязанности уполномоченных органов местного самоуправления, края и территориальных управлений федеральных ведомств.

В-пятых, нужно усовершенствовать порядок сопровождения информации. «Мы периодически прозваниваем туристов. Но не всегда эти люди находятся там, где есть связь. Поэтому хорошо было бы, если бы они имели спутниковые трекеры в рюкзаке, которые бы показывали местоположение туриста. У пожарных такие есть, и они очень даже неплохо работают», — добавил спасатель.

В-шестых, нужно решить вопросы по поиску и спасению туристов. «Несмотря на то что у нас есть краевая служба спасения в составе 50 человек, муниципальных служб спасения практически нет. Иногда на прибытие краевой службы спасения в Гайны требуется 4 часа, и, доехав до места, они получают срочный вызов в Нытву. Но водолазная группа у нас одна, и сил и средств не хватает», — пояснил Денис Говоров.

В-седьмых, на водных маршрутах нужны стоянки с запасом дров и продуктов (сторожки, охотничьи домики), чтобы «туристы не разводили костры где ни попадя». Также в МЧС считают, что нужно оборудовать выходы из воды — пирсы. По словам Дениса Говорова, они нужны для обеспечения безопасности и привлечения туристов в Пермский край.

В итоге рабочая группа рекомендовала правительству края разработать совместно с МЧС законопроект по организации туристических маршрутах на водных объектах.

Депутат Заксобрания Николай Благов отметил, что при разработке законопроекта нужно «не перебдеть», так как есть туристические маршруты очень низкого уровня сложности, и дополнительные требования людей просто отпугнут. Однако руководитель ПДРГ Игорь Орлов сообщил, что дифференциация маршрутов по уровню сложности планируется.

Депутат Юрий Борисовец, наоборот, заявил, что не нужно бояться перезагружать туристов требованиями. «Сплавы и так не приносят в бюджет края денег. Туристы загрязняют природу, да и ещё и МЧС гоняют туда-сюда. Пускай соответствуют правилам. Если не соответствуют, то до свиданья», — отметил он.