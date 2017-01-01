С начала сезона клещи укусили более 20 тыс. пермяков

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С начала сезона в медицинские организации края обратились 20 071 человек, пострадавших от укусов клещами, из которых детей — 3561. За предыдущую неделю с укусами клещей в медучреждения края обратились 77 человек, в том числе детей — 13, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Обращаемость от укусов клещей — в пределах многолетних максимальных значений, говорят эксперты.

По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,5% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,8% клещей — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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