Прикамские предприятия могут стать участниками эксперимента по переходу на «четырёхдневку»

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Эксперимент по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, который анонсировали в Правительстве РФ, может пройти в четырёх уральских регионах, в том числе в Пермском крае. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно сайту нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», пишет издание, в качестве возможных площадок эксперимента рассматриваются 266 предприятий в 30 регионах страны. В их числе — прикамские АО «Сорбент» и «Медисорб».

Напомним, что ранее заместитель министра экономического развития Пётр Засельский рассказал «Известиям», что в ближайшие дни Министерство труда обсудит эксперимент по переходу на «четырёхдневку».