Компания сына Олега Чиркунова начала свою работу в Париже

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Сервис для вызова частных водителей Wheely начал работу в Париже. Информация об этом появилась на сайте компании.

Как уточняет «Коммерсант» со ссылкой на Wheely, первоначально компания запускает только тариф с Mercedes-Benz S-класса, позднее будут добавлены E-класс и V-класс.

Напомним, что в апреле этого года сервис заказа автомобилей с водителем Wheely привлёк в качестве инвестиций 15 млн долларов США. Сообщалось, что привлечённые средства будут направлены на расширение бизнеса, в том числе запуск сервиса в европейских городах.

Сервис Wheely был запущен в 2010 году в Цюрихе. Он представляет собой платформу заказа водителя, который приписан не к таксопарку, а к транспортной компании. Разница их в том, что машины не имеют наклеек и не могут парковаться на парковках для такси, а также ездить по выделенным линиям общественного транспорта. К настоящему моменту сервис работает в Лондоне, Москве, Париже, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Перми. К сервису подключены порядка 3,5 тыс. водителей Mercedes-Benz и BMW, которые получают 20% с каждой поездки.

Сын бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова, Антон Чиркунов, с бизнёс-партнёром создали сервис в 2010 году во время обучения в швейцарском университете Санкт-Галлен.

С 2014 года головной структурой компании является Wheely Holdings Inc., зарегистрированная в Делавэре. Чиркунов владеет 59,6% капитала компании и с 2016 года занимает пост генерального директора российского подразделения.

Первоначальные инвестиции на разработку программного обеспечения, закупку оборудования и запуск в размере 2,5 млн долларов Антон Чиркунов получил «от членов своей семьи».