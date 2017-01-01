Объявлен конкурс на проектирование спорткомплекса на Парковом

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Объявлен конкурс на разработку проектной документации для строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковом. Организатором конкурса с минимальной ценой контракта в 9 млн руб. выступила администрация Перми.

Спорткомплекс будет размещаться на ул. Шпальной, 2. В состав комплекса входит здание с двумя плавательными бассейнами: размером 25х20 м и для обучения детей плаванию, размером 10х6 м, с универсальным спортивным залом 24х15 м, с двумя залами «сухого» плавания, с тренажёрным залом, с доступом для занятий маломобильных групп населения в залы и бассейны.

В центре планируются трибуны на 500 зрителей, финские сауны, кабинеты для персонала, медиков, охраны. Проект необходимо разработать в срок не позднее 300 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Итоги конкурса будут подведены 17 октября.