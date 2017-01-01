В Перми цены на квартиры в новостройках за лето выросли на 2,6%

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В Перми с июня по август средняя стоимость 1 кв. м в новостройках выросла на 2,6% (с 59,6 тыс. руб. до 61,3 тыс. руб.). По данным портала о недвижимости domofond.ru, этот показатель примерно средний среди крупнейших городов России.

Так, максимально «квадрат» в новостройках вырос в Новосибирске и Нижнем Новгороде — на 6,3%. Минимально вырос в Екатеринбурге и Краснодаре — на 0,2%.

При этом самый дорогой «квадрат» — в Казани (81,5 тыс. руб.), а наиболее доступный — в Челябинске (40,2 тыс. руб.).

При этом июльский переход на эскроу-счета не особо сказался на цене в Перми. Она не вошла в десятку городов, где изменения в законодательстве сильно повлияли на цены.

Вообще за три летних месяца цены на новостройки выросли в 53 из 63 исследованных городов.