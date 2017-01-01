На неделе запланированы масштабные отключения воды в разных районах Перми

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Фото: Yandex.ru

В ходе начавшейся недели в разных районах Перми запланировано отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщают в «Новогоре-Прикамье».

С 10:00 17 сентября до 10:00 18 сентября пройдёт плановое отключение воды по следующим адресам: ул Геологов, 1; Леонова, 43, 43а, 43б, 45 к3, 60; Рязанская, 103 и 105.

С 10:00 18 сентября до 10:00 19 сентября пройдёт отключение воды в микрорайоне Крохалева: ул Бородинская, 30; Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59 и 67; Лодыгина, 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53в и 57р; Солдатова, 23, 25 и 27; Яблочкова, 29.

21 сентября с 9:00 до 9:00 22 сентября без воды останутся жители следующих домов: ул 9 Января, 16; 1-я Колхозная, 2, 2б, 4 и 8; Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35 и 38; Маяковского, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41/1, 41а, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 51, 53; Новоколхозная, 1 и 2; на 2-й Республиканская, 10; Есенина, 1, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а, 11 и 13; 2-я Сорокинская, 13; Ударника, 3, 4, 5, 7, 9 и 11; Физкультурников, 8; Фоминская, 42, 52 и 56.