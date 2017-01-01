Новая неделя обещает прохладу, осадки и первые заморозки

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С 16 по 20 сентября температура в Пермском крае будет близка к норме. В то же время в ГИС-центре ПГНИУ говорят о том, что осадков может выпасть вдвое больше нормы.

В Пермском крае завершился продолжительный период преимущественно сухой и тёплой погоды. Первая половина сентября оказалась теплее нормы на 1,5—2°, по северу края — на 3°. 13—14 сентября было теплее нормы на 6—7°. Осадков с начала месяца на большей части края выпало мало (местами по северо-западу их вообще почти не было), и лишь по востоку в начале месяца прошли значительные дожди.

В течение всей предстоящей недели погоду в Пермском крае, как и на большей части европейской территории России (ЕТР), будет формировать обширный высотный циклон. Сохранится умеренно тёплая погода с температурой в ночные часы +5…+11°, днём +9...+15° (теплее на юго-востоке края, прохладнее на северо-западе). Осадки ожидаются ежедневно, более интенсивные — во вторник.

Вторая половина недели ожидается холоднее нормы. В среднем за неделю температура воздуха ожидается близкой к норме, на севере и северо-западе края — на 1° ниже неё. Осадков выпадет очень много — около двух недельных норм и более — вследствие активной циклонической деятельности.

В пятницу, 20 сентября, ожидается прекращение осадков, но похолодает, ориентировочно, ночью до +2…+7° и днём до +7…+12°. По предварительным прогнозам, такая же погода ожидается и в субботу, 21 сентября. Также в ночь на субботу возможны первые заморозки при прояснениях в ряде районов края.

Предварительно, 22 сентября, в воскресенье, не исключено резкое ухудшение погоды. Уже сейчас можно утверждать, что самым холодным днём недели будет именно 22 сентября, говорят синоптики.