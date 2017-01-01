В Перми без воды останутся более 130 домов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Для проведения планово-ремонтных работ 17, 18 и 21 сентября на сутки отключат водоснабжение в 133 домах в Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах.

Как сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье», из-за работ по ул. Космонавта Леонова 68Б с 10:00 утра 17 сентября до 10:00 утра 18 сентября воды не будет по адресу:

Геологов, 1;

Космонавта Леонова, 43, 43А, 43Б, 45 К3, 60;

Рязанская, 103 и 105.

Из-за работ на Лодыгина, 47 в 10 утра 18 сентября на сутки воду отключат по адресу:

Бородинская, 30;

Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 67;

Лодыгина, 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53В, 57Р;

Солдатова, 23, 25, 27;

Яблочкова, 29.

Из-за работ по ул. Маяковского, 40 воды не будет с 09:00 утра 21 сентября до 09:00 утра 22 сентября по адресам:

9 Января, 16;

Колхозная 1-Я, 2, 2Б, 4, 8;

Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35, 38;

Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41А, 42, 42Б, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 46Б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9;

Новоколхозная, 1, 2;

Республиканская 2-Я, 10;

Сергея Есенина, 1, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9А;

Сорокинская 2-Я, 13;

Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9;

Физкультурников, 8;

Фоминская, 42, 52, 56;