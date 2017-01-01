В Краснокамске «чёрные» лесорубы нанесли ущерб свыше 11 млн руб.

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В Краснокамске полиция завершила расследование дела о незаконной вырубке леса. На скамье подсудимых оказались 47-летний бывший замдиректора местного лесничества и 32-летний руководитель одной из лесозаготовительных организаций, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Обвиняемые заготовляли ели, пихты, осины в защитных лесах, превысив указанные в декларации объёмы. Бригада рабочих, которые занимались рубкой леса, не была поставлена в известность о её незаконности. Сумма ущерба превысила 11 млн руб.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.