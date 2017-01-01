Экспонаты «Ретро-Гаража» отправились в автопробег «Пермь Великая»

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Экспонаты музея «Ретро-Гараж» отправились в автопробег «Пермь Великая» на север Пермского края. Об этом сообщают в музее.

Первые экипажи уже отправились в Чусовой, Горнозаводск и Губаху. 14 сентября колонна двинулась в сторону Кизела, Соликамска, Яйвы и Усолья. Завтра, 15 сентября, реторо-машины увидят Соликамск, Березники, Пермь.

Цель автопробега — вовлечь жителей края в главный проект автомузея, приуроченный к 300-летию Перми — «Технический музей Пермского края». А также показать пермскую идентичность и развить патриотизм среди местных жителей. «Точного тайминга нет, так как возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации и технического состояния авто. Скорее всего, экспонаты проедут по центральным улицам и площадям», — сообщили в музее.

Финиш пробега состоится вечером 15 сентября у музея на улице Дружбы, 34.

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