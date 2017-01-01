С понедельника автобусные маршруты №22 и №48 возобновляют свою работу по прежней схеме

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На аукционах по автобусным маршрутам №22 «микрорайон Васильевка — микрорайон Камский» и №48 «Чусовской водозабор — Автопарк» определился перевозчик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

С перевозчиком заключен контракт по новым условиям, с перечислением платы за проезд в бюджет города. Также эти маршруты вошли в систему бесплатных пересадок.

Так, с 16 сентября автобусный маршрут № 22 «микрорайон Васильевка — микрорайон Камский» возвращается к прежней схеме движения по улицам: Железнодорожной, Бумажников, Корсуньской, Соликамскому тракту, Цимлянской, Перевалочной, Александра Щербакова, Первомайской, Академика Веденеева, Ракитной, Бушмакина, Генерала Доватора, Ольховской, Октябрьской в оба направления с остановочными пунктами: «микрорайон Васильевка», «станция Голованово», «улица Мозырьская», «Бумкомбинат», «ВНИИБ», «Переправа» (по требованию), «Мичуринские сады», «Новые дома», «микрорайон Домостроительный», «Аптека», «Дворец культуры имени Пушкина», «Быткомбинат», «улица Менжинского», «станция Лодочная», «НПО «Искра», «Дворец культуры имени Горького», «улица Академика Веденеева», «Высшие курсы МВД», «микрорайон Кислотные дачи», «Больница», «улица Бушмакина», «Учебный комбинат», «Новые дома», «Школа», «Монтажное управление №54», «микрорайон Камский».

Автобусный маршрут №48 «Чусовской водозабор — Автопарк» с 16 сентября в прямом направлении будет двигаться по улицам: Павловскому 1-му проезду, дороге на Чусовской водозабор, Академика Веденеева, Первомайской, Менжинского, Верхоянской, Январской, Лянгасова, Фрунзе, Менжинского, в обратном по улицам: Менжинского, Первомайской, Академика Веденеева, дороге на Чусовской водозабор, Павловскому 1-му проезду. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках: «Чусовской водозабор», «отворот на деревню Голованово», «река Васильевка», «турбаза «Элита», «станция 25-й км», «Мичуринские сады», «садовый кооператив «Солнечный», «отворот на Чусовской водозабор», «Высшие курсы МВД», «улица Академика Веденеева», «Дворец культуры имени Горького», «НПО «Искра», «станция Лодочная», «улица Менжинского», «магазин «Парус», «Автопарк», «улица Фрунзе», «улица Снежная», «микрорайон Январский», «улица Лянгасова», «улица Фрунзе», «Автопарк».