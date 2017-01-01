На пермском заводе «УРАЛХИМа» проведён остановочный ремонт

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В первой декаде сентября в филиале «ПМУ» АО «ОХК УРАЛХИМ» прошёл остановочный ремонт, он продлился 10 суток. Это одно из важнейших мероприятий, позволяющее заводу бесперебойно работать в течение года, обеспечивая клиентам поставку качественной продукции в срок, сообщает пресс-служба предприятия.

За 10 дней было отремонтировано 1335 позиций оборудования. Многие работы велись круглосуточно. Произведён ремонт динамического и теплообменного оборудования, ёмкостей, печи риформинга, котлов, трубопроводов, запорной арматуры и предохранительных клапанов, а также электрооборудования и контрольно-измерительных приборов и автоматики. Параллельно были отремонтированы некоторые здания и сооружения предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Почти половина от всего объёма работ — 590 — прошла в цехе карбамида. Это связано со спецификой производства. На цех аммиака пришлись 463 работы, в цехе погрузки продукции — 184, в цехе химподготовки сырья — 98.

В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения предприятия и производственный персонал основных цехов. Им помогали около 280 сотрудников подрядных организаций. В ремонте компрессорного оборудования и запорной арматуры на «ПМУ» участвовали шесть сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» из Березников и десять работников филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» из Кирово-Чепецка. На помощь пришли и специалисты «ПМУ», недавно вышедшие на заслуженный отдых. Ветераны передавали молодёжи свой ценный опыт работы во время остановки производства.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Благодаря качественно организованной работе персонала предприятия и подрядчиков ремонт был выполнен в поставленные сроки. На очереди — подготовка к остановочному ремонту 2020 года. Это будет самый крупный ремонт за последние несколько лет. Он продлится дольше месяца. Работ в нём предстоит выполнить гораздо больше, поэтому мы готовимся к нему уже сейчас.

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