В Перми почтят память жертв авиакатастрофы 2008 года

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Фото: Виктор Михалев

Завтра, 14 сентября, пройдёт церемония памяти в мемориальном комплексе жертвам авиакатастрофы, произошедшей 11 лет назад.

Родные и близкие погибших в результате падения пассажирского Boeing-737 ежегодно собираются у места крушения в 5:00. Там к десятилетию даты катастрофы был установлен новый мемориал.

Официальная траурная церемония состоится в 12:00.

Boeing-737 потерпел крушение 11 лет назад, 14 сентября 2008 года. Самолёт упал за 11 километров до аэропорта. Авиакатастрофа унесла жизни 88 человек.

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