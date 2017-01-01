В Прикамье расходы на содержание ОМСУ в преобразованных муниципалитетах сократились на 17,3% В целом по Пермскому краю расходы сократились всего на 9,5%

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г. Краснокамск

Фото: Константин Долгановский

Как сообщается на сайте краевой Контрольно-счётной палаты, в 2018 году в крае образовались восемь городских округов, а в первом полугодии 2019 года — ещё 12 городских округов и 10 муниципальных.

Краевая КСП проверила, как в регионе осуществляются меры господдержки преобразованных муниципальных образований Пермского края. По Закону 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» преобразованным муниципалитетам гарантируются трансферты и выплаты, которые должны мотивировать МО входить в процесс объединения территорий.

Во-первых, городским округам предусмотрена компенсация доходов по НДФЛ, которые они теряют после изменения статуса территории (в районы передаётся 7% от НДФЛ, а в городские округа — 2%). Во-вторых, на каждый рубль высвобожденных средств от расходов на содержание органов местного самоуправления, образовавшихся в результате процессов преобразования, власти Прикамья начали выделять городскому округу 1 руб. из краевого бюджета. В-третьих, законом установлена выплата денежного пособия муниципальным служащим, которые после объединения не смогут найти работу. Право на получение пособия имеют глава района, его заместители, председатель Земского собрания, глава администрации района и его заместители, глава поселения, а также председатель гордумы или Совета депутатов. Им компенсируют потерянный доход в течение одного года. В случае если чиновник сможет найти работу, но его зарплата будет ниже зарплаты до объединения, ему будут доплачивать разницу.

Но этот закон был разработан ещё до того, как на федеральном уровне разрешили создавать новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Поэтому понятие «преобразованное МО» в 191-ПК «муниципальные округа» не включает, и предусмотренные законом субсидии, иные межбюджетные трансферты и выплаты муниципальным округам предоставляться не могут.

На реализацию вышеуказанных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 45,7 млн руб. (исполнение — 97,9%), а в 2019 году — 314,6 млн руб. (исполнение за 1-е полугодие — 34,2%). Также в бюджете Пермского края предусмотрена компенсация бюджетам муниципалитетов сумм выходного пособия работникам в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников ОМСУ в размере 85 млн руб. на 2019 год и 45,9 млн руб. — на 2020 год. Но по состоянию на 22 августа 2019 года фактическое финансирование по этой статье не осуществлялось.

Кроме того, КСП обнаружила, что в методике расчёта объёма субсидий бюджетам преобразованных муниципалитетов нет порядка расчёта субсидии по округам, по которым не установлены нормативы формирования расходов на оплату труда должностных лиц и содержание органов местного самоуправления. В выводах экспертно-аналитического мероприятия также говорится: не определён источник информации о суммарных фактических расходах на содержание органов местного самоуправления.

Ещё аудиторы установили случаи нарушения сроков рассмотрения заявок, принятия решений о предоставлении субсидий и заключения соглашений о предоставлении субсидий. Также порядком предоставления субсидий преобразованным МО не предусмотрено предоставление обоснования стоимости приобретения коммунальной техники. При этом установлены случаи принятия заявок на выполнение работ по капитальному ремонту (реконструкции) с приложением документов, соответствующих текущему ремонту.

Анализ изменения численности муниципальных служащих и расходов на содержание органов местного самоуправления показал, что численность работников органов местного самоуправления по утверждённому штатному расписанию сократилась как в целом по Пермскому краю (на 815 человек), так и в преобразованных муниципалитетах (на 356 человек). «То есть сокращение происходит независимо от процессов преобразования. Процент сокращения штатной численности в преобразованных МО выше (19,5%), чем в целом по Пермскому краю (9,1%). Фактическая численность также сократилась: по преобразованным — на 19,3%, в целом по Пермскому краю — на 12,5%», — отмечают аудиторы.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в преобразованных муниципалитетах сократились на 17,3%, в то время как в целом по Пермскому краю расходы сократились всего на 9,5%.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложила правительству Пермского края включить в 191-ПК в понятие «преобразованное МО» «муниципальные округа» и уточнить методику расчёта объёма субсидий бюджетам преобразованных муниципалитетов и порядка предоставления субсидий в части предоставления документов для обоснования стоимости приобретаемой коммунальной техники. Также КСП предложило министерству территориального развития провести повторный анализ предоставленных документов на получение субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту (реконструкции).

Отметим, что проект поправок в Закон 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» уже внесён в Заксобрание. Документ планируется принять на сентябрьской «пленарке» Заксобрания сразу в двух чтениях.

Во-первых, в закон включат термин «муниципальный округ», после чего муниципальные округа смогут получать 1 руб. из краевого бюджета на каждый рубль, сэкономленный благодаря оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления.

Во-вторых, чтобы руководители из муниципальных округов, которые уже потеряли работу или потеряют её до вступления поправок в силу, успели подать заявление на получение денежного пособия, предлагается разрешить им подать заявление в течение одного года со дня, следующего за днём досрочного прекращения полномочий или увольнения с муниципальной службы. Положения, касающиеся срока подачи заявления о назначения денежного пособия, применяются к правоотношениям, возникающим при назначении денежного пособия лицам, полномочия которых досрочно прекращены или которые уволены с муниципальной службы после дня вступления в силу настоящего закона (то есть с февраля 2018 года).

Во-третьих, из законопроекта вообще убирается понятие «выпадающие доходы». В пояснительной записке говорится, что с 2020 года планируется установить одинаковый норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц, дополнительно передаваемых с краевого уровня бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов, в размере 17%. В связи с этим, как поясняют авторы законопроекта, у преобразованных муниципальных округов не будет выпадающих доходов.