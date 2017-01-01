Дмитрий Самойлов проведёт первую Instagram-конференцию
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Мэр Перми Дмитрий Самойлов 18 сентября, с 17:00 до 18:00, проведёт первый прямой эфир в Instagram. Во время него будут обсуждаться вопросы, касающиеся крупнейших городских строек, дорожных объектов и готовности города к отопительному сезону.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Предлагаю вам попробовать новый для меня формат — прямой эфир в инстаграм. Точно расскажу про дорожные стройки и запуск тепла, пройду и по частным вопросам. Пишите вопросы под анонсом, отвечу на них в прямом эфире.
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