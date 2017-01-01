Суббота будет сухой и тёплой, а в воскресенье возможно похолодание

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В воскресенье, 15 сентября, в Прикамье вернутся дожди и холод. Между тем суббота, 14 сентября, станет одним из самых тёплых дней недели, сообщает ГИС-центра ПГНИУ.

За счёт постепенного увеличения скорости ветра повысится ночная температура (до +8…+13°), а днём будет +18…+23°, что уже значительно выше нормы для середины сентября. Предварительно, в самом конце недели ожидается прохождение активного циклона, дожди (по северу края, возможно, сильные) и поступление более холодного воздуха.

В воскресенье температура опустится до +17. Пасмурная погода может сохраняться всю следующую неделю, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.