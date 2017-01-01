На «Азоте» установлено новое оборудование на 26,9 млн руб.

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Фото предоставлено пресс-службой

В цехе нитрит-нитратных солей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» установлена новая центрифуга, предназначенная для получения нитрита натрия, и заменён один из холодильников. Стоимость капитальных вложений составила 26,9 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Новый аппарат НГП-2К-800Н произведён в Швейцарии и превосходит прежний — ФГП-801, который работал с момента пуска цеха. Производительность новой центрифуги в полтора раза выше прежней, а габариты — в два раза меньше. Максимальная скорость вращения — 2100 об./мин., рабочая — 1500 об./мин. Ещё один плюс новой центрифуги — она оборудована встроенным сгустителем раствора.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сергей Коноплёв, начальник цеха ННС филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Новая центрифуга, как и прежняя, — пульсирующая, постоянного действия. Её производительность — от четырёх до пяти тонн продукции в час. На данный момент идут пусконаладочные работы. Центрифугу планируется включить в работу через две недели в присутствии специалиста компании Ferrum.

Работы по установке нового оборудования проводились без остановки процесса производства, а непосредственно монтаж обвязки центрифуги состоялся во время остановочного ремонта.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Кроме того, в цехе ННС был заменён на новый холодильник старой модели 67-А, предназначенный для охлаждения окислов азота. Корпус холодильника выполнен из нержавеющей стали и не подвергается коррозии металлов, что способствует увеличению срока службы агрегата.

Сырьём для производства нитрита натрия служат аммиак и кальцинированная сода. Технология производства циклична. В центрифугу подаётся раствор, за счёт центробежной силы происходит фугование, кристаллы нитрита натрия отделяются от маточного раствора и отправляются на сушку.