Определён проектировщик Северного обхода Перми

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Определён победитель конкурса на выполнение работ по разработке проектной документации строительства автомобильной дороги Северный обход Перми. Согласно результатам конкурса, им стало АО «Институт Гипростроймост», сообщает сайт госзакупок.

При начальной цене контракта в 805,2 млн руб. «Институт Гипростроймост» оценил свои услуги в 781,9 млн руб. Второй участник конкурса — ООО «Институт строительства и проектирования» предложил цену в 781,999 млн руб.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий необходимо представить к 15 ноября 2020 года.

АО «Институт Гипростроймост» — российская организация, занимающаяся комплексным проектированием объектов транспортной инфраструктуры. Институт выполняет работы по всему спектру проектно-изыскательной деятельности, связанной с транспортным строительством.