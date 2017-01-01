В Прикамье в августе подорожали яблоки и бензин, а подешевели кофе и селёдка

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Фото: Константин Долгановский

В августе 2019 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,85%. Об этом сообщает Пермьстат.

В продовольственном секторе в среднем на 7,26% снизилась стоимость плодоовощной продукции. Индексы цен на картофель и овощи сложились в диапазоне от 70,12% до 104,49%.

Подешевел на 0,48—13,13% наблюдаемый ассортимент фруктов и цитрусовых, кроме яблок, сухофруктов и апельсинов, которые стали дороже на 0,77—7,13%. В истекшем месяце выросла на 1,69—3,11% стоимость мясокопчёностей, консервов мясных для детского питания, колбас полукопчёных, варёно-копчёных и варёных. В то же время на 2,15—4,81% снизились цены на печень говяжью, пельмени, манты, равиоли, мясо индейки. В группе рыбопродуктов подорожали на 1,37—2,08% рыба мороженая разделанная (кроме лососёвых пород), филе рыбное, рыба мороженая неразделанная. Одновременно подешевели на 0,52—5,99% филе сельди солёное, рыба солёная, маринованная, копчёная, кальмары мороженые. На 0,27—3,59% выросли цены на наблюдаемый ассортимент молока и молочной продукции, кроме творога жирного, стоимость которого снизилась на 0,88%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров подорожали на 2,54—10,90% чай чёрный байховый, конфеты шоколадные натуральные и с добавками, две крупы: овсяная и перловая, пшено, кексы, рулеты, пряники, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, яйца куриные. Дешевле по сравнению с предыдущим месяцем на 2,16—4,37% стали консервы томатные, кофе натуральный растворимый, консервы овощные для детского питания, крупа гречневая-ядрица, карамель, сахар.

На потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в августе 2019 года составил 100,25%.

Увеличилась на 1,71—8,83% стоимость отдельных видов наблюдаемой обуви, бензина автомобильного марки АИ-98, телевизоров цветного изображения, пасты зубной, кроватей для новорождённых, ковров и ковровых изделий, памперсов, отдельных видов одежды, фотоаппаратов, комплектов столовых приборов из нержавеющей стали, чашек чайных с блюдцем, электроутюгов с терморегулятором, пароувлажнителем. Снизились на 2,11—5,01% цены на газовое моторное топливо, мыло туалетное, порошок стиральный, тушь для ресниц, электропылесосы напольные, часы-будильник, флеш-накопители USB.

В сфере оказания услуг населению в августе по сравнению с июлем в среднем на 0,72% увеличилась стоимость услуг профессионального обучения, на 4,10% — минуты местного соединения по сотовой связи, на 4,85% — услуг междугородней телефонной связи, на 20,00% — абонентской платы за радиотрансляционную точку. На пассажирском транспорте отмечено увеличение тарифов на проезд в поездах дальнего следования на 0,63%, также подорожали на 9,23% билеты в салоны эконом-класса самолёта. Стоимость услуг такси, напротив, снизилась на 0,62%.

В сфере зарубежного туризма зафиксировано увеличение на 1,34—13,58% цен на наблюдаемые туры и экскурсионные поездки, кроме поездок в Таиланд и Грецию, стоимость которых снизилась на 7,19% и 17,11% соответственно.

Дешевле на 0,69—2,94% стали отдельные виды медицинских услуг, на 8,10—13,82% — санаторно-оздоровительные услуги. Снизились на 1,51% плата за пользование потребительским кредитом, на 3,76% — стоимость маникюра, на 4,88% — абонентская плата за пакет услуг сотовой связи.