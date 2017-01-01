«Молот-Прикамье» уступил «Челмету» в последнем матче домашней серии

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Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

«Молот-Прикамье» взял лишь одно очко в мачте с «Челметом», позволив сопернику отыграться со счёта 3:0 и взять верх в овертайме.

К третьей минуте третьего периода «молотобойцы» вели со счётом 3:0. Шайбы в составе пермяков забросили Никита Колесников (35-я минута), Денис Скатов (41-я минута) и Дмитрий Воробьёв (43-я). Однако благодаря шайбам Никиты Тертышного (45-я и 58-я минуты) и Леонида Лавриненко (59-я минута) челябинцы сумели перевести игру в овертайм.

Здесь, на третей минуте добавленного времени, судьбу игры решил гол Артёма Бородкина.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Банальные вещи: игра длится 60 минут. Не 58 или 57, а 60. Владея определённым преимуществом в третьем периоде и по счёту, и по игре, я считаю, что мы должны были доводить эту игру до победного конца. Но... Скажу так: мы не имели права на разгильдяйство. Больше я ничего не могу сказать по этому поводу, это — разгильдяйство... И мы не имеем права допускать такую роскошь и вольность. Видимо, посчитали, что этот матч мы уже выиграли. Вину за такую концовку беру полностью на себя. Видимо, не сумел достучаться в конце до своих ребят.

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