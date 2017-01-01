В Перми пройдёт экологическая акция «Чистая среда»

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18, 20 и 21 сентября в Перми пройдёт экологическая акция «Чистая среда —2019». О проведении акции сообщают её организаторы.

Акция проводится в виде плоггинга — спортивного бега, совмещённого с уборкой твёрдых бытовых отходов. Не всякая техника пройдёт там, где пробежит плоггер.

Дата, место и время проведения мероприятий:

18 сентября (среда) с 15:00 до 17:00 — экологическая тропа ООПТ «Липовая гора» (ост. «Биомед»);

20 сентября (пятница) с 15:00 до 17:00 — парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106);

21 сентября (суббота) с 14:00 до 16:00 — экологическая тропа в лесопарке «Верхняя Курья» (Верхне-Курьинский геронтологический центр, 13-я линия, 12).

К участию в акции приглашаются общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования детей, профессиональные образовательные учреждения, ТОСы, общественные организации, СМИ, инициативные группы жителей города Перми.

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