Пермский сенатор предлагает подумать об ужесточении наказания за нарушение Закона РФ о выборах

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Андрей Климов

Фото: Константин Долгановский

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сенатор от Пермского края Андрей Климов считает необходимым подумать об ужесточении наказания за нарушения российского избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины. Такое наказание, по его словам, «должно быть более ощутимым», цитирует политика ТАСС.

Андрей Климов, член Совета Федерации РФ:

— Наши зарубежные партнёры, в том числе Facebook, заявляют о том, что надо заказчиков наказывать, как они говорят, рекламодателей. Наверное, нам надо это иметь в виду. Может быть, действительно наше наказание, которое будет основано на Конституции РФ, должно быть более ощутимым для тех, кто этим занимается, понимая, заведомо зная, что это делать нельзя.

Такое заявление сенатор сделал на заседании рабочей группы временной комиссии СФ. По его словам, с такой позицией согласны многие члены комиссии. Он отметил, что такой подход «не извиняет тот же Facebook». «Надо, чтобы ответственность спинным мозгом чувствовали все, кто этим занимается»,— сказал Андрей Климов.