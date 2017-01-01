«Флаэртиана» проведёт четыре детские программы

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Фестиваль «Флаэртиана» представляет детские программы. Самые юные зрители смогут увидеть вдохновляющие примеры сверстников и обсудить возникшие вопросы с режиссёрами и медиапедагогами, сообщает пресс-служба фестиваля.

Одна из программ — фильмы Российского государственного архива кинофотодокументов. Кроме познавательных фильмов о жизни дикой природы школьники смогут посмотреть картины, посвящённые 220-летию со дня рождения Александра Пушкина: как дети читают его стихи и как возник Царскосельский лицей, в котором учился поэт. Фильмы представят специалисты архива РГАКФД Марина Чертилина и Елена Волкова.

Другая программа — «Герои нашего времени». Ее проведёт медиапедагог Мария Гордеева. Вместе с детьми на примере лучших архивных фильмов «Флаэртианы» они будут находить реальные примеры для подражания — героев нашего времени, зафиксированных документалистами. Зрительские группы на эти сеансы формируются по заявкам школ.

Традиционные показы Doc.Урок From movie to life рассчитаны на школьников. Встречи на основе этой программы помогут детям и подросткам развить активную жизненную позицию и найти ответ на многие вопросы. Занятия проведёт медиапедагог и практикующий психолог Сергей Полищук. Зрительские группы на эти сеансы также формируются по заявкам школ.

Кроме того, на «Флаэртиане» покажут и специальную программу польского кино POLISH DOCS — это коллекция из пяти фильмов для школьников разных возрастов. В фильмах герои преодолевают первые поражения, создают свой мир и, наоборот, учатся жить в мире взрослых. 25 сентября режиссёры картин «Городские ковбои» и «Раз два ноль» Павел Земильский и Анна Павлючук лично обсудят картины со зрителями. На «Флаэртиане» показы фильмов польской программы пройдут в сотрудничестве с проектом POLISH DOCS. Приезд гостей организован при поддержке Польского культурного центра в Москве.

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