Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 13 по 20 сентября

Твитнуть Поделиться Поделиться

На этой неделе пермяков ждёт масса интересных событий: несколько театральных премьер, концерт в римско-католической церкви, «Большая пермская дегустация», публичные лекции, экскурсия по театру и благотворительный показ. Не обойдётся и без фестивалей. В Перми пройдёт фестиваль медведей Тедди и их друзей «ТеддиЕврАзия» и — главное событие — Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».

Главным событием предстоящих дней будет фестиваль документального кино «Флаэртиана» (0+). На торжественном открытии зрители познакомятся с жюри фестиваля и увидят фильм о необычном норвежском хоре «Потому что мы мужики», историю о том, как внезапно у любительского хора сбывается мечта: они будут выступать на разогреве у известной британской рок-группы Black Sabbath. Один из участников хора признаётся, что тяжело болен, и лето превращается в гонку со временем... «Потому что мы мужики» получил приз как лучший фильм документального конкурса Московского Международного кинофестиваля. Режиссёры ленты — дважды лауреат норвежской телепремии Gullruten («Золотой экран») Петтер Зоммер и сценарист и журналист Джо Вемунд Свендсен. Во время открытия фестиваля также наградят победителей «ВУЗ-Флаэртианы» — организаторов лучших дискуссий после просмотров архивных документальных фильмов.

Органный концертный зал, 20 сентября, 19:00

Важным событием станет премьера драмы «Дом Бернарды Альбы» (16+) по одноимённой пьесе Ф. Г. Лорки в Театре-Театре. Пермские зрители увидят постановку европейского уровня. Над спектаклем работает Диана Добрева, главный режиссёр Национального театра им. Ивана Вазова (София, Болгария). Это её первая работа в России. «Дом Бернарды Альбы» — история о любви, о борьбе за право любить. История о том, что происходит с женщинами, которым запрещены чувства, и на что они оказываются способны, чтобы отстоять свою свободу. «Темы всех моих спектаклей вечные, они не имеют привязки к эпохе или стране. Это проблемы человеческого сердца. В пермской постановке будет так же, поэтому и костюмы у нас будут не современными, не историческими — они будут вне времени. Мы найдём такие формы, такое визуальное воплощение, которое могло бы быть и сейчас, и тогда — всегда. Национальные испанские черты останутся только в музыке, звуках, поэтических образах. Текст пьесы будет дополнен стихами Гарсии Лорки, Мигеля Эрнандеса. Испанская поэзия очень важна для стиля спектакля, его духа», -- считает Диана Добрева.

Пермский академический Театр-Театр, 18, 19, 20 сентября, 19:00

В Театре кукол зрителей ждёт премьера уникального спектакля-путешествия «Волшебный поезд» (0+), в котором принимают участие не только дети, но и их родители. За его основу взят авторский метод развивающего движения Вероники Шерборн, который помогает установить связь между физическим, эмоциональным и социальным развитием ребёнка.

Пермский театр кукол, 18, 19 сентября, 19:00

На эспланаде приготовят 100 литров борща! В ближайший уикенд состоится «Большая пермская дегустация» (0+). Пермякам предлагают попробовать новые блюда и узнать о здоровом питании. Здесь можно будет приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне пройдут дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок и мяса. 14 сентября в 14:00 гости ярмарки смогут бесплатно попробовать сваренный тут же борщ. На ярмарке будет работать эко-лекторий, где гостям расскажут об осознанном потреблении пищи, нутрициологи и диетологи поделятся ценными знаниями о здоровом питании, детоксе, об особенностях детского сбалансированного питания. Юные гости смогут нарисовать комиксы и принять участие в кулинарных мастер-классах. Заряжать гостей позитивной энергией будут известные пермские радиоведущие.

Городская эспланада (пересечение улиц Ленина и Попова), 13, 14 сентября с 12:00

На Международном фестивале медведей Тедди и их друзей «ТеддиЕврАзия» (0+) гостей ждёт множество уникальных авторских мишек, кукол и других игрушек, изготовленных талантливыми мастерами. Некоторые изделия можно будет приобрести. В программе есть и мастер-классы, например, по бумажной пластике, по изготовлению мишки Тедди, по созданию парфюма, росписи бумажного веера и фарфора. Будет показаны международный арт-проект музея-мастерской «Друг мой мишка» из Красногорска, выставка «Японские медведи и куклы», состоятся марафон скандинавской ходьбы Nordic Teddy Bears, благотворительная акция «Сто дней до Рождества» и многое другое.

Центральный выставочный зал, с 20 сентября

В рамках Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» пройдёт публичная лекция «Восприятие советского прошлого старшеклассниками» (12+). Как формируется и возможно ли сформировать память о событиях прошлого у третьего и четвёртого поколения? Что даёт семейная память и как с ней работать? Как влияют на школьников изменения, происходящие в коллективной и культурной памяти? Какие подходы и источники можно использовать? На эти и многие другие вопросы ответит руководитель молодёжных и образовательных программ Международного правозащитного общества «Мемориал» Ирина Щербакова.

Центр городской культуры, 16 сентября, 19:00

В этот же день состоится творческий вечер поэта Виталия Кальпиди (12+). Виталий Кальпиди — известный на Урале и в России поэт, издатель, критик. В октябре 2013 года в свет вышла подготовленная им энциклопедия «Уральская поэтическая школа». Он является автором проекта «ГУЛ» (Галерея уральской литературы), имеющего целью создание на Урале поэтического кластера. Стихи Кальпиди переведены на 15 языков.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 16 сентября, 18:00

Концерт «Музыкальная поэтика и юмор» (0+) пройдёт в католическом храме. Храму уже более 145 лет. Акустика и атмосфера храма дает музыке новое очертание: звук отличается от звука концертного зала. Программа создана для настоящих ценителей вокального и скрипичного искусства. Прозвучат произведения Тобиаса Хьюма. Исполнители: Виктор Шаповалов — вокал, Евгений Синицын — виола да гамба.

Римско-католическая церковь, 17 сентября, 21:00

Осенний сезон «Умной Перми» (6+) пройдёт в стенах Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Это три научно-популярных программы для детей и взрослых — «Зоология», «Химия и жизнь» и «Астрономия». Школьники, молодые исследователи окунутся в живую атмосферу студенчества, попадут в настоящие университетские аудитории, где учились ещё их школьные учителя.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 14, 15 сентября, 15:00

Экскурсия по Пермскому академическому театру оперы и балета им.П.И.Чайковского (6+) начнётся в вестибюле у памятника Петру Ильичу Чайковскому, имя которого Пермский театр оперы и балета с достоинством носит с 1965 года. Далее маршрут пролегает через оркестровую яму и сцену, с обязательной остановкой у памятника истории — кирпичной кладки, бережно сохранённой со времён открытия каменного здания театра в XIX веке. По пути экскурсоводы рассказывают о главных фактах в истории старейшего музыкального театра на Урале. И, конечно, вспоминают анекдоты из театральной жизни: например, как легендарный авиатор Чкалов во время спектакля спас певицу, когда у неё от пламени свечи загорелся парик; или как ревнивый поклонник выстрелил из пистолета в солистку Романовскую. Участники экскурсии проходят через хоровые и балетные репетиционные классы, мастерские, делают остановку в фойе.

Пермский академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского, 14 сентября, 15:00

Большой Благотворительный показ Студии творческого развития детей «Оперение/Соль» (0+) снова соберёт средства, которые будут перечислены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского «Дети помогают детям».

Пермский академический Театр-Театр, 16 сентября, 19:00

Пермяки отметят день рождения Бильбо Бэггинса (16+). В программе чтение отрывков из книги Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец» в переводе Александра Грузберга под музыкальное сопровождение от ансамбля «Народная музыка Ирландии». Бильбо Бэггинс — хоббит из Шира, персонаж произведений Дж. Р. Р. Толкина (главный герой повести «Хоббит, или Туда и обратно», один из персонажей трилогии «Властелин колец»).

TrashBar (ул.Ленина, 32), 14 сентября, 19:00

Твитнуть Поделиться Поделиться