Проблемный объект во Фролах готов к вводу

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Инспекция Государственного строительного надзора Пермского края выдала итоговое заключение о соответствии бывшего долгостроя на ул. Весенней, 16 во Фролах всем строительным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

В ближайшее время более 150 семей смогут заселиться в свои квартиры.

Застройщиком долгостроя являлась компания ПАО «Трест №14». Его строительство началось в 2015 году, однако застройщик неоднократно сдвигал дату ввода объекта.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов долевого строительства, не введённых в эксплуатацию в установленные сроки. При этом в Пермском крае ведётся активная работа по решению вопроса обманутых дольщиков. Так, за два года в регионе было сдано 10 проблемных объектов.

Отвечая на вопрос о создании фонда содействия дольщикам во время прямого эфира в Instagram, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что краевые власти ждут подтверждения механизма поддержки от Федерации.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Для создания фонда в крае нам нужно понять, как будут отбираться объекты для софинансирования из федерального фонда, какие будут условия, в каком порядке, в какой очерёдности, какие требования надо будет выполнить. После этого мы примем решение по модификации всех наших механизмов.

Также Максим Решетников отметил, что региональный и федеральный механизмы достройки проблемных объектов друг другу не противоречат. Сейчас краевые власти субсидируют достройку объектов, но только для социально уязвимых групп граждан.