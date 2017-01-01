Из-за реконструкции пермского аэропорта сменится время вылета и прилёта авиарейсов
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В Большом Савино на несколько дней вводится режим ограничения работы аэродрома для приёма и обслуживания воздушных судов.
Как отметили в пресс-службе аэропорта, связано это с реконструкцией аэродромного комплекса, а именно — строительными работами по примыканию рулёжной дорожки и взлётно-посадочной полосы.
Ограничения вводятся на следующие даты:
17, 22, 23, 24 сентября — с 8 до 19 часов;
19 и 20 сентября — с 9:15 до 19 часов.
«Ограничения работы аэродрома не приведут к отмене всех рейсов за счёт переноса времени выполнения. Авиакомпании должны уведомить пассажиров об изменении времени вылета. Рейсы, которые не входят в данные временные промежутки, будут выполняться по расписанию», — отметили в Большом Савино.
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