Из-за реконструкции пермского аэропорта сменится время вылета и прилёта авиарейсов



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В Большом Савино на несколько дней вводится режим ограничения работы аэродрома для приёма и обслуживания воздушных судов.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, связано это с реконструкцией аэродромного комплекса, а именно — строительными работами по примыканию рулёжной дорожки и взлётно-посадочной полосы.

Ограничения вводятся на следующие даты:

17, 22, 23, 24 сентября — с 8 до 19 часов;

19 и 20 сентября — с 9:15 до 19 часов.

«Ограничения работы аэродрома не приведут к отмене всех рейсов за счёт переноса времени выполнения. Авиакомпании должны уведомить пассажиров об изменении времени вылета. Рейсы, которые не входят в данные временные промежутки, будут выполняться по расписанию», — отметили в Большом Савино.