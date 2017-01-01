«ПАН Сити Групп» предлагает квартиры в ЖК «Маяк»

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Фото предоставлено PAN City Group

Вы задумались о покупке квартиры? У вас есть 10 причин для того, чтобы выбрать ЖК «Маяк» сегодня, напоминает пресс-служба ООО «ПАН Сити Групп»!

Жилой комплекс на Стахановской, 1а растёт на глазах. Готовность дома — 56%.

А между тем квартир в продаже остаётся всё меньше. Покупайте квартиру до сдачи дома в эксплуатацию. С каждым днём выбор по планировкам уменьшается. Все стандартные двухкомнатные квартиры полностью проданы, студии и евро-двухкомнатные остались в наличии всего по две-три квартиры разных планировок. Не стоит откладывать покупку на потом, приобрести квартиру сейчас для своей семьи — выгодное решение, так как с 1 октября будет плановое повышение цен. Новоселье будет точно в срок — во втором квартале 2020 года.

Выгоду в покупке дополнят приятные условия по ипотеке от банков-партнёров для клиентов PAN City Group1. На сегодняшний день действуют выгодные условия по ипотечному кредитованию, например партнёрская ставка банка «Открытие» всего от 9,2% годовых2.

Новый жилой комплекс располагается в центре Индустриального района, на ул. Стахановской, 1а. Рядом — всё, что нужно для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины и торговые центры, а в 10 минутах езды — Балатовский парк и спорткомплекс «Олимпия». Благодаря расположению ЖК «Маяк» рядом с ключевыми транспортными магистралями вы сможете быстро добраться в любую точку города в кратчайшее время.

Надёжные и современные технологии строительства обеспечат улучшенную тепло- и шумоизоляцию, а собственная котельная позволит экономить на коммунальных платежах.

Стильное и уютное пространство для всех жителей. Дизайнерская отделка холлов, уютный и безопасный двор с детской площадкой из натуральных материалов сделают проживание ещё более комфортным.

Застройщиком запроектированы современные продуманные планировки с предусмотренными местами для установки шкафов-купе. Больше никаких нефункциональных пространств и бесполезных коридоров! Квартиры сдаются с полной качественной отделкой, что позволяет вам сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на её отделку.

Грамотная управляющая компания. Содержанием и эксплуатацией дома будет заниматься партнёр PAN City Group — управляющая компания «Клевер», которая профессионально обеспечивает безопасную среду для собственников жилья, создавая новые стандарты качества обслуживания клиентов.

Удобные условия покупки. Выбирайте удобный для вас вариант оплаты и получите скидку 3%, в том числе ипотека или полная оплата. Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки квартиры в ЖК «Маяк» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов застройщика PAN City Group3.

Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

1ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2ПАО Банк «ФК Открытие» (банк / банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014 г. Условия кредитной программы «Новостройка»: ставка 9,2% годовых действует на покупку прав по договору участия в долевом строительстве квартиры под её залог у застройщика и подаче заявки на сайте банка / для зарплатных клиентов / подаче заявки от партнёра: срок — от 3 до 30 лет, сумма — от 500 000 до 30 000 000 руб. в зависимости от региона, в размере от 20% до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости и при наличии согласия заёмщика на страхование жизни и трудоспособности. Погашение задолженности — ежемесячно, равными платежами. Заёмщик несёт расходы по оценке предмета залога (производится после передачи объекта недвижимости застройщиком заёмщику), страхованию и государственной регистрации права собственности. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально для каждого клиента. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Условия не являются офертой или приглашением делать оферты и действительны на 15.07.2019.

3Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004). Застройщик ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru, www.dom-mayak.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».

4Скидка предоставляется в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учётом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счёт собственных, так и за счёт заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий.

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