Пермский МФЦ перевел call-центр в сеть «МегаФона»

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«МегаФон» и Пермский МФЦ объявили о сотрудничестве. Теперь с помощью интеллектуальной сети связи оператор обеспечивает работу call-центра МФЦ, сообщает пресс-служба оператора связи.

Позвонить в многофункциональный центр жители Пермского края могут по новому многоканальному номеру 8-800-550-05-03. Все телефонные обращения бесплатны.

По итогам электронного аукциона «МегаФон» стал единственным поставщиком услуг для call-центра МФЦ до конца ноября 2021 года.

Илья Головнин, директор «МегаФона» в Перми:

— Мы предоставили для центра единый номер формата «8-800», который может принимать одновременно неограниченное количество вызовов от жителей из любой точки страны или мира. Благодаря нашей интеллектуальной системе сотрудники МФЦ получают подробную статистику — сколько звонков поступило, в какой период времени, продолжительность консультации и так далее. Все эти данные помогают значительно улучшить работу с телефонными обращениями жителей.

Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:

— Ежемесячно на нашу горячую линию поступает до 24 000 звонков. Благодаря предложенным телеком-решениям ситуация, когда житель региона не может дозвониться, у нас полностью исключена. Записаться на приём, получить консультацию специалиста по перечню документов, необходимых для оформления госуслуг, узнать об их готовности — все эти вопросы можно решить, позвонив операторам по нашему новому телефону.

Для государственных структур «МегаФон» оказывает полный комплекс телеком-услуг: мобильную и фиксированную связь, доступ в интернет, аренду каналов связи, организацию VPN-сетей и реализацию любых цифровых решений под задачи заказчика.

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