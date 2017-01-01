За хищение почти 1 млн руб. осуждён экс-директор управляющей компании

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Бывший генеральный директор ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» признан виновным в растрате и присвоении имущества. Такое решение принял Индустриальный районный суд Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Экс-руководитель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, совершённая использованием служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что подсудимый, занимая указанную должность, в период с октября 2014 года по август 2015 года похитил более 975 тыс. руб. со счетов возглавляемой организации.

Он подыскал две коммерческие организации, не осуществляющие хозяйственную деятельность, затем, подготовив через неустановленных лиц финансовые документы на оказание консультационных услуг с подписью и печатью, дал указание своим подчинённым оплатить их. В действительности деньги были переведены на подконтрольные счета и позже обналичены.

Кроме этого, директор, будучи привлечённым к административной ответственности, используя своё служебное положение, оплатил назначенный ему штраф с расчётного счёта ООО УК «Профи-Дом».

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься лицензируемой деятельностью по управлению многоквартирными домами сроком на два года.