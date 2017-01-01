Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 13 сентября

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Марафон событий. Минувшие выходные дни подарили пермякам и гостям города грандиозные праздничные мероприятия.

Нужные люди. Новые возможности. На «Заводе Шпагина» 7 сентября в третий раз состоялась осенняя сессия молодёжного форума «Пермский период».

На старте новых инициатив. В Перми прошло заседание общественного совета при Министерстве социального развития Пермского края.

В шаге от юбилейного сертификата. В Перми вручили 198-тысячный сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК) по краю.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Как оформить инвалидность?

Тепло идёт — теплу дорога! В Перми начался отопительный сезон.

Город — слышит, город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Порядок дистанционного получения сведений о недвижимости. Росреестр информирует.

Подарки малой родине. Театр юного зрителя продолжает череду выездных гастролей.

От традиций к новым технологиям. Пермские библиотеки меняют свой облик и становятся ближе к читателям.

Следующая станция — «Сказка». Театр кукол начнёт новый сезон с премьеры.

Пусть мама услышит! Дети-сироты ищут любящие семьи.

Афиша избранное. Куда пойти с 13 по 20 сентября. На этой неделе пермяков ждёт масса интересных событий: несколько театральных премьер, публичные лекции, экскурсия по театру и многое другое.

Экскурсии в сентябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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