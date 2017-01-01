При формировании тарифов на перевозку пассажиров предлагается использовать данные Пермьстата по цене на топливо

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Горадминистрация предложила Пермской городской думе проект решения «О внесении изменений в порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми» в части определения расхода топлива и его стоимости.

В частности, в проекте указано, что норма расхода топлива автобусов будет рассчитываться от 100 км пробега. Например, для автобусов малого класса это 30,9 л бензина на 100 км, для автобусов среднего класса — 35 л дизельного топлива, для автобусов большого класса — 39,8 л дизельного топлива.



При этом стоимость одного литра топлива принимается «на основании данных Пермьстата по городу Перми за последний отчётный период, предшествующий дате расчёта».



Отметим, что методику формирования тарифа депутаты гордумы должны были рассмотреть на августовском пленарном заседании, но по просьбе главы Перми Дмитрия Самойлова вопрос перенесён на сентябрь.