В Перми женился 90-летний житель

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Молодожёны

Фото: Злата Золотрубова

В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС зарегистрирован брак 90-летнего жителя Перми Закирьяна Карамова. Его избранницей стала Разима Хуснуллина, которая встречается с женихом на протяжении 50 лет.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, супруг всю жизнь работал в сфере торговли, супруга — на заводе им. Ленина. Пара любит гулять, читать и вязать.



При этом в пресс-службе уточнили, что в истории района ещё не было регистрации брака, где один из супругов был столь почтенного возраста.