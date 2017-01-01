Защитник «Пармы» Шейко пропустит до полутора месяцев из-за травмы

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Защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» Глеб Шейко пропустит от месяца до полутора месяца из-за травмы, полученной во время контрольного матча с БК «Днепр» 7 сентября.

Как сообщил врач «Пармы» Андрей Буторин, у Шейко — закрытый перелом ладьевидной косточки запястья правой кисти.



Напомним, «Парма» начнёт официальный сезон 30 сентября гостевым матчем с чемпионом — ЦСКА. Затем, 5 октября, снова в гостях сыграет с БК «Нижний Новгород».



Первый домашний матч для пермяков состоится в УДС «Молот» 13 октября с БК «Енисей».