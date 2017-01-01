«Газпром газораспределение Пермь» направит на газификацию Прикамья дополнительно более полумиллиарда рублей

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Во вторник, 10 сентября, руководитель ФАС России Игорь Артемьев, губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов подписали регуляторный контракт в сфере газоснабжения Пермского края, направленный на развитие газификации региона.

Соглашение предусматривает использование со стороны «Газпром газораспределение Пермь» для газификации региона помимо специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям дополнительных источников финансирования, определённых в рамках тарифов на следующий долгосрочный период регулирования — с 2019 по 2023 год включительно.

В Пермском крае заключение регуляторного контракта позволит привлечь дополнительное финансирование в размере 510 млн руб. на строительство и реконструкцию газовых сетей в Соликамске, Перми, Добрянке, Нытве, Пермском районе и Оханске. Благодаря этому появится возможность для подключения к газоснабжению более 12 тыс. домовладений.

Сергей Черезов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»:

— Мы одними из первых в стране пришли к такому соглашению, и это очень важный шаг в развитии газификации Пермского края. Благодаря эффективному взаимодействию газовиков, федерального регулятора и краевого правительства мы сможем существенно продвинуться в подключении к газу сельских территорий.

Игорь Артемьев, руководитель ФАС России:

— Несколько передовых регионов, в том числе Пермский край, смогли вместе с ФАС договориться о подписании регуляторных контрактов с «Газпромом», основным поставщиком газа, которыми вводится специальная, предусмотренная законом тарифная надбавка, дающая возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие газоснабжения без опережающего инфляцию роста тарифа, чтобы достроить газопроводы, развести и подвести газ непосредственно людям.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Газификация остаётся одним из приоритетных направлений деятельности краевого правительства. Специальная надбавка, которая введена в Пермском крае, позволяет развивать газификацию в крае более серьёзными темпами, которых прежде никогда не было. Это большой шаг. Соглашение даёт возможность дополнительно направить деньги на газификацию. За пять лет это полмиллиарда рублей, а это тысячи подключённых к газу домов.

В 2017—2018 годах в рамках реализации программы газификации в крае было построено 63 газопровода общей протяжённостью почти 800 км. В результате практически 13 тыс. домовладений получили возможность подключиться к газу. По сравнению с 2015 годом эта цифра выросла почти в шесть раз. В ближайшие три года краевой бюджет направит на газификацию около 1,5 млрд руб. Всего же на газификацию региона с 2019 по 2021 год из бюджетных и внебюджетных источников будет выделено 5,7 млрд руб. Возможность подключения к газу получат свыше 19 тыс. домовладений по всему региону.