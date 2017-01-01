«Пермский открытый университет» приглашает на лекции театрального критика Михаила Мугинштейна

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12 и 13 сентября на Заводе Шпагина пройдут лекции театрального критика Михаила Мугинштейна. Его предыдущий визит в Пермь в рамках «Лаборатории современного зрителя» весной этого года вызвал ажиотаж, напоминают в пресс-службе краевого минкульта.

Гость прочитает две лекции: «Феномен оперы: от произведения к спектаклю» и «Режиссёрский театр XXI века — кто автор: композитор или режиссёр?».

Михаил Львович Мугинштейн — ведущий историк, теоретик и критик оперного искусства.

Лекции пройдут 12 сентября с 18:00 и 13 сентября с 16:00 на Заводе Шпагина (заводоуправление, актовый зал, 3-й этаж).

Напомним, «Пермский открытый университет» — проект, созданный Музеем современного искусства «ПЕРММ», культурно-рекреационным пространством «Завод Шпагина», Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке министерства культуры Пермского края. Это образовательная площадка для широкой аудитории с участием ведущих российских и зарубежных исследователей, специалистов из разных областей знания. Университет принципиально междисциплинарен и доступен для любой аудитории. Посещение всех лекций — бесплатно.