«Молот-Прикамье» минимально переиграл ХК «Южный Урал»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

В третьем матче домашней серии «Молот-Прикамье» встречался с орским ХК «Южный Урал». «Молотобойцы» победили со счётом 1:0.

Единственная шайба была заброшена в первом периоде, при игре в формате «5 на 3». В большинстве Артур Чувиляев точным броском «прострелил» опытного вратаря гостей Андрея Филоненко.

Олег Черкасов, главный тренер ХК «Южный Урал»:

— Я поздравляю «Молот» с заслуженной победой. А по нам — без голов матчи не выигрывают. К сожалению, пока не можем забить даже одного гола. Но будем работать над этим компонентом, дай бог, у нас нападающие возьмутся за выполнение своего непосредственного дела.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Скажу так: игра была разделена на отрезки. Много играли в большинстве и мы, и соперник. Поиграли в меньшинстве очень много. И игра проходила достаточно нервно. Наверное, нам пришлось слишком много обороняться в третьем периоде — соперник добавил, а мы играли «по счёту».

Следующий матч «молотобойцы» проведут уже завтра, 12 сентября, с «Челметом» из Челябинска.

Твитнуть Поделиться Поделиться