«Молот-Прикамье» минимально переиграл ХК «Южный Урал»
В третьем матче домашней серии «Молот-Прикамье» встречался с орским ХК «Южный Урал». «Молотобойцы» победили со счётом 1:0.
Единственная шайба была заброшена в первом периоде, при игре в формате «5 на 3». В большинстве Артур Чувиляев точным броском «прострелил» опытного вратаря гостей Андрея Филоненко.
Олег Черкасов, главный тренер ХК «Южный Урал»:
— Я поздравляю «Молот» с заслуженной победой. А по нам — без голов матчи не выигрывают. К сожалению, пока не можем забить даже одного гола. Но будем работать над этим компонентом, дай бог, у нас нападающие возьмутся за выполнение своего непосредственного дела.
Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:
— Скажу так: игра была разделена на отрезки. Много играли в большинстве и мы, и соперник. Поиграли в меньшинстве очень много. И игра проходила достаточно нервно. Наверное, нам пришлось слишком много обороняться в третьем периоде — соперник добавил, а мы играли «по счёту».
Следующий матч «молотобойцы» проведут уже завтра, 12 сентября, с «Челметом» из Челябинска.