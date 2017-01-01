Бизнес из Германии заинтересован в реализации инвестпроектов в Пермском крае

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Ганновере (Германия) делегация правительства Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым встретилась с представителями бизнеса Нижней Саксонии. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Губернатор Прикамья отметил, что правительство Пермского края готово содействовать иностранным компаниям в реализации проектов на территории региона и может поддержать совместные проекты. По словам Максима Решетникова, в регионе предлагаются выгодные условия для локализации производств.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Пермский край конкурентоспособен с точки зрения размещения производства — низкие издержки на строительство при наличии трудовых ресурсов и вариантов площадок размещения производств. Это географически удобная точка входа на российский рынок, кроме того, в регионе налажена система взаимодействия с крупными корпорациями, такими как Газпром, «ЛУКОЙЛ», «Уралкалий», которые открыты к сотрудничеству с местными предприятиями. Пермский край приветствует инвестиции, в регионе организованы выгодные условия для инвестиционных проектов. В среднем объём инвестиций в Прикамье составляет 3,5 млрд евро в год, плюс почти четверть бюджета Пермского края мы сами направляем на развитие.

Управляющий партнёр KNAUFGipsKF Манфред Грундке во время встречи заявил о планах компании по строительству домостроительного комбината на территории России, в качестве площадки рассматривается и Пермский край, так как в Кунгуре успешно действует завод «Кнауф».

«Мы создали в России фирму по производству строительных материалов и заинтересованы в развитии действующего бизнеса в Прикамье. Наши технологии позволяют снизить расходы на строительство жилья», — подчеркнул Манфред Грундке и добавил, что компания готова к кооперации с региональными строительными организациями.

Губернатор Прикамья отметил, что регион заинтересован в развитии этого направления: «Пермский край является третьим в стране регионом по объёму аварийного жилья, на ликвидацию которого президентом направлены большие средства в рамках нацпроекта. Объём строительства большой. Перед нами стоит задача построить недорогое, но современное и долговечное жильё. При этом мы можем найти механизм, который бы предусматривал определённый объеё заказа на вновь построенном производстве».

По словам председателя правления GP Gunter Papenburg AG Гюнтера Папенбурга, разговор с губернатором и представителями делегации был очень конструктивным. Компания заинтересована в сотрудничестве в сфере машиностроения и локализации производства оборудования на территории России. «В России большой спрос на немецкое оборудование, поэтому мы видим перспективы локализации своего производства на территории страны. У нас уже есть ряд реализованных инфраструктурных проектов в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, мы строили там автомагистрали. Мы также заинтересованы в реализации подобных проектов в России», — отметил Гюнтер Папенбург и добавил, что компания будет рада визиту представителей Пермского края на предприятия GP Gunter Papenburg.

Также Максим Решетников отметил, что больший объём частных инвестиций сейчас направлен в крупное производство, при этом регион заинтересован в создании рабочих мест в машиностроительном секторе и технопарках, IT-сфере. Для этого в Пермском крае активно развиваются индустриальные технопарки. Манфред Грундке в свою очередь отметил заинтересованность предприятия и в сотрудничестве с пермскими айтишниками по направлению блокчейн, и промкооперации с пермскими крупными промышленниками, в том числе в сфере лесопереработки.

Директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров отметил перспективы совместных проектов с немецкими компаниями. «Мы уже работаем с немецкими компаниями, видим, что стартапы, в том числе в сфере информационных технологий, являются необходимой составляющей их развития. Думаю, что такое партнёрство позволит нам и резидентам технопарка встроиться в международные кооперационные цепочки», — поделился впечатлениями от встречи с представителями немецкого бизнеса Оскар Ягафаров.

Германия занимает первое место среди зарубежных стран по количеству резидентов в индустриальных парках России и четвёртое место в рейтинге стран по объёму товарооборота с Пермским краем. В 2018 году объём товарооборота между Прикамьем и Федеративной Республикой Германия составил 227 млн долларов. Порядка полсотни пермских промышленных компаний являются партнёрами Германии и экспортируют свою продукции во все земли ФРГ.

Также во время общения с немецкими бизнесменами была отмечена эффективность участия Пермского края в международной промышленной выставки HANNOVER MESSE.